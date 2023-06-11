Hong Kong'da dev şişme ördekler halkı eğlendirdi

Hong Kong'un Victoria Limanı'nda suda süzülen dev şişme ördekler, halka unutulmaz anlar yaşattı. Hollandalı sanatçı Florentijn Hofman'ın enstalasyonu, kenti daha keyifli hale getirmeyi amaçlayan halka açık sanat sergisinin bir parçası. Ördekler, yaklaşık iki hafta boyunca limanda yüzecek.

Hong Kong'un Victoria Limanı'nda Cuma günü suda süzülen bir çift dev şişme ördek, halka unutulmaz anlar yaşattı. Sarı renkteki ördekler, kenti daha keyifli hale getirmeyi amaçlayan halka açık sanat sergisinin bir parçası.

İkonik şişme ördek, Hong Kong'u ilk kez 10 yıl önce ziyaret etmişti. Hollandalı sanatçı Florentijn Hofman'ın enstalasyonu, Victoria Limanı'nda büyük bir kalabalığın ilgisini çekmeyi başarmıştı. Hong Kong'a geri dönen ördek bu sefer yanında bir arkadaşını da getirdi.

SES 1 (İngilizce): FLORENTİJN HOFMAN, Hollandalı sanatçı:

"Lastik ördek 2007 yılında ortaya çıktı. Sanırım, dünya genelinde 50'den fazla yeri gezdi ve 40 milyondan fazla insana ulaştı. Bunun bir parçası da 2013'te Hong Kong'daki başarısıydı."

18 metre yüksekliğindeki ördekler, yaklaşık iki hafta boyunca limanda yüzecek.

Bölge halkı ve turistler Cuma sabahı, birçok kişi için keyifli anılar barındıran ördekleri görmek amacıyla sahil şeridine akın etti.

SES 2 (Çince): WU, Hong Kong sakini:

"Dev lastik ördekle 10 yıl sonra yeniden karşılaştığım için çok mutluyum, bu beni duygulandırdı. On yıl önce öğrenciydim. Şimdi ise hayatımı kazanıyorum. Onu tekrar gördüğüm için çok mutluyum."

SES 3 (Çince): FENG, Hong Kong sakini:

"On yıl önce genç ve heyecanlıydım. Ördeğin fotoğrafını WeChat profilim olarak kullanmıştım. Bu sefer ördek başka bir ördekle döndü. Biz de çok heyecanlıyız, bu yüzden gelip görmeliydik."

Ördeklerden biri, bu yıl 18 Haziran'a denk gelen Babalar Günü'nde, Kowloon sahil şeridindeki hayranlarını selamlamak için çok sayıda turistik bölgeden geçerek Tsim Sha Tsui'ye bir gezi yapacak. Ördek, daha sonra kent merkezindeki arkadaşına katılacak.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Hong Kong'dan bildiriyor. (XHTV)