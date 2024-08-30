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Herkes paylaşımındaki detaya takıldı! Yine bir milli bayram ve Abdullah Gül yine aynı şeyi yaptı

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Görevi boyunca milli bayramlarda sık sık rahatsızlanan ve törenlere katılmadığı için muhalefet tarafından eleştirilen 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayınladı. Gül'ün daha önceki milli bayramlarla ilgili mesajlarında olduğu gibi 30 Ağustos mesajını da gönderisini yorumlara kapatması dikkat çekti.

Cumhurbaşkanlığı süresince milli bayram kutlamalarına katılmadığı ve Anıtkabir ziyaretlerini yapmadığı şeklinde eleştiriler alan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı sosyal medya hesabından paylaştığı bir mesajla kutladı. Gül, gelebilecek eleştirileri tahmin etmiş olmalı ki gönderisini yoruma kapattı.

"ZAFER BAYRAMI KUTLU OLSUN"

Gül, 30 Ağustos mesajında "30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. Bu büyük zaferin yıldönümünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını şükranla anıyor, aziz şehitlerimizi rahmetle yâd ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Herkes paylaşımındaki detaya takıldı! Yine bir milli bayram ve Abdullah Gül yine aynı şeyi yaptı

ELEŞTİRİLERE BÖYLE YANIT VERMİŞTİ

Gül, cumhurbaşkanlığı süresince milli bayram kutlamalarına katılmadığı ve Anıtkabir ziyaretlerini yapmadığı yönündeki eleştirilere, görevden ayrıldıktan sekiz yıl sonra yanıt vermişti. Gül şu ifadeleri kullanmıştı: "Benim Cumhurbaşkanı olduğum sürece milli bayramlara katılmadığım, Anıtkabir ziyaretlerini yapmadığımı, uzun süre bazıları anlattı aleyhimde. Bunları yalanlamayı zül kabul ettim ama ne zaman ki hiç ummadığım kişiler de buna inanmaya başladılar, o zaman böyle bir açıklamaya mecbur kaldım.

7 yıl Cumhurbaşkanı olduğum sürece, katılmam gereken bütün milli bayramlara katıldım ve gurur duydum. Onların en iyi şekilde kutlanmalarını sağladım. Benden önce 30 Ağustos bayramlarının resepsiyonları ordu evlerinde yapılırdı. İlk defa Cumhurbaşkanı olarak onları ukdeme aldım ve Çankaya'da çok daha görkemli bir şekilde kutlanmalarını sağladım. Anıtkabir ziyaretlerini yapmamam ise söz konusu değildi. 7 yıllık Cumhurbaşkanlığı sürem içerisinde, bir kez Kırgızistan seyahatindeki rahatsızlığım nedeniyle ziyaretlere katılamadım."

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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