Üye Girişi
Haberler

Help Yetim, Kurban Bağışları Dünya Mazlumlarının Sofrasına Ulaşacak

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Help Yetim, bu yıl kurban bağışlarını dünyanın farklı noktalarındaki mazlumların sofrasına ulaştırmayı hedefliyor. Almanya merkezli organizasyon, Avrupa'da yaşayan gurbetçilerin desteğiyle Afrika, Asya, Avrupa ve Ortadoğu kıtalarında kurban organizasyonları düzenleyecek. Vekaletle kurban bedellerini belirleyen organizasyon, bu bağışlarla ihtiyaç sahiplerine umut ve sevinç taşımayı planlıyor.Ayrıca, Afrika ve Türkiye'de yetim çocuklara bayramlık kıyafet ve bayram harçlığı dağıtmayı da hedefliyor.

Help Yetim İnsani Yardım Organizasyonu, bu yıl "Yolunu Gözleyenlere Kurbanla Yaklaş" sloganıyla başlattığı çalışmada, hayırseverlerin kurban bağışlarını dünyanın farklı noktalarındaki mazlumların sofrasına ulaştırmayı hedefliyor.

Avrupa'da yaşayan gurbetçilerin desteğiyle Almanya merkezli olarak Help Yetim İnsani Yardım Organizasyonu Başkanı Cahit Ataş, Afrika, Asya, Avrupa ve Ortadoğu kıtalarında kurban organizasyonları düzenleyeceklerini söyledi.

Help Yetim, Kurban Bağışları Dünya Mazlumlarının Sofrasına Ulaşacak

"Vekaletle kurban bedellerini Asya ve Afrika için 90 Euro, Yemen için 150 Euro, Balkanlar ve Türkiye için 350 Euro ve Filistin için 300 Euro olarak belirledik ve bu bağışlarla ihtiyaç sahiplerine umut ve sevinç taşıyoruz." diyen Ataş, şöyle konuştu:

"Türkiye dahil 18 ülkede toplam binlerce hisselik kurban kesmeyi ve yüz binlerce ihtiyaç sahibine ulaştırmayı amaçlıyoruz. Ayrıca, Afrika'da ve Türkiye'de yetim çocuklara bayramlık kıyafet yardımında ve bayram harçlığı dağıtmayı da planlıyoruz. Bu özel ve anlamlı günde, bağışladığınız kurbanlarla, Afrika'daki kardeşlerimizin yüzlerine bir tebessüm, kalplerine ise huzur ve umut taşıyoruz. Kurbanlarınız, onlar için sadece bir yemek değil, aynı zamanda sizin sevgi ve merhametinizin bir nişanesi olacak."

Help Yetim, Kurban Bağışları Dünya Mazlumlarının Sofrasına Ulaşacak

Kesilen her kurban mazlum ve ihtiyaç sahiplerin sofrasına sevgi olduğunu ifade eden Ataş, "Kurban bağışlarınızla, dünyanın farklı köşelerindeki ihtiyaç sahiplerine ulaşarak, onların bayram sevincine ortak olabilirsiniz. Bağışlarınızın etkisiyle, uzak diyarlarda bile olsa, yardım eliniz ve kalbiniz hissedilecek. Ekibimiz farklı bölgelerde görev alacak. Ben de 13 kişilik ekiple Tanzanya'da hayırseverlerimizin kurbanlarını kesip etlerini o bölgedeki ihtiyaç sahiplerine dağıtacağız. Yardımlarınızın mazlumların hayatına umut ve sevinç getirmesini temenni ediyoruz." dedi.

Ataş, Help Yetim gönüllerinden oluşan ekibin 14 Haziran'da İstanbul'dan yola çıkacağını ifade etti.

Help Yetim, Kurban Bağışları Dünya Mazlumlarının Sofrasına Ulaşacak

Help Yetim, Kurban Bağışları Dünya Mazlumlarının Sofrasına Ulaşacak

Muhammed Furkan Güneş
Muhammed Furkan Güneş
Haberler.com - Yaşam

Help Yetim Türkiye Almanya Afrika Kurban Dünya İnsan Hakları Yaşam Dünya Haberler

Mansur Yavaş Tarihi Kentler Birliği Başkanı seçildi! AK Parti ve MHP'den de oy aldı

Mansur Yavaş Tarihi Kentler Birliği Başkanı seçildi! AK Parti ve MHP'den de oy aldı

 Hakkari'de bir manav üzerinde 'Allah' yazan karpuz buldu

Hakkari'de bir manav üzerinde 'Allah' yazan karpuz buldu

 Gamze Özçelik'ten sürpriz evlilik! Reshad Strik ile nikah masasına oturdu

Gamze Özçelik'ten sürpriz evlilik! Reshad Strik ile nikah masasına oturdu

Bakmadan Geçme

Haber Global Digiturk'de hangi kanalda? Haber Global Digiturk'de kaçıncı kanalda, sırada? Mehmet Akif Ersoy hangi takımlı? Sunucu Mehmet Akif Ersoy hangi takımı destekliyor? Ali Koç - Aziz Yıldırım CANLI İZLE! Ali Koç/Aziz Yıldırım canlı yayını hangi kanalda, nereden izlenir? Ali Koç/Aziz Yıldırım hangi kanalda? Ali Koç/Aziz Yıldırım canlı yayını nerde yayınlanıyor? Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman? Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta, hangi kanalda? Babalar günü ne zaman 2025? Babalar günü 2025 yılında hangi güne, hangi tarihe denk geliyor? Demir 5 TL çıkacak mı? Madeni 5 TL piyasaya mı sürülüyor? Yeni demir 5 TL nasıl olacak? Portekiz Hırvatistan maçı CANLI izle! (HD) 8 Haziran Portekiz Hırvatistan maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Pazar günü kargolar açık mı 2024? Pazar günü kargolar saat kaça kadar açık, kaça kadar dağıtım yapıyor? Emekli maaşı bayramdan önce yatacak mı 2024? Emekli maaşı bayramdan önce ödenecek mi? Gamze Özçelik evli mi? Gamze Özçelik kiminle evli, eşinin adı ne? Muharrem Akkuş yaşıyor mu? Muharrem Akkuş öldü mü, neden öldü? Muharrem Akkuş ölüm sebebi ne? Hepsijet Pazar günü çalışıyor mu? Hepsijet Pazar günü kaça kadar çalışıyor? TYT'ye girmeden AYT'ye girilir mi? TYT sınavına girmeyenler AYT sınavına girebilir mi? KURBAN BAYRAMINA KAÇ GÜN KALDI 8 HAZİRAN 2024: Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihe denk geliyor?
Özgür Özel: Asgari ücrete zam yapılmazsa sert tepki veririz

Özgür Özel: Asgari ücrete zam yapılmazsa sert tepki veririz
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title