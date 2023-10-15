Hayvan Hakları Savunucuları Kadıköy'de Basın Açıklaması Yaptı

Hayvan hakları alanında çalışan bazı sivil toplum kuruluşları üyeleri, Kadıköy'de basın açıklaması yaptı.

Kadıköy İskele Meydanı'nda toplanan ve çeşitli dövizler açan gruptakiler, saygı duruşu ardından İstiklal Marşı'nı okudu.

Yaşam Hakkına Saygı Derneği Başkanı Özgün Öztürk, grup adına yaptığı konuşmada, "başıboş" kelimesinin 20. yüzyıl başlarında yabancılarca kullandığını söyledi.

Öztürk, Avrupalıların kentlerinde sistematik bir şekilde yok edilirken "İstanbul'da hayvanlar nasıl korunabiliyorlar" dendiğini belirterek, "Canlı ve cansız bütün yaratıklarla barış içinde yaşayan atalarımızı hatırlayalım. Tüm canlıların en temel hakkıdır yaşama hakkı. Ayrım yapmaksızın, güçlü güçsüz ayrımı yapmaksızın 'Önce insan sonra hayvan değil', o an en çok kimin ihtiyacı varsa ona hak tanımalıyız." diye konuştu.