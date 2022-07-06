Hayatında ilk defa badem yiyen sincabın verdiği tepki milyonlarca kez izlendi - Haberler

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Hayatında ilk defa badem yiyen sincabın verdiği tepki milyonlarca kez izlendi

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Yaşam
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Hayatında ilk defa badem yiyen sincabın, bademin tadını aldıktan sonra verdiği tepki sosyal medyada milyonlarca izlenme aldı.

Doğanın haşarı çocukları arasında yer alan sincapların eğlenceli anlar, insanlar tarafından ilgi görmeye devam ediyor. Sosyal medyada yapılan bir paylaşıma göre sincaba, hayatında ilk defa badem verildi. Sincap, ilk bademi yedikten bir süre sonra tadını aldı ve donakaldı.

ARDINDAN BADEME SALDIRDI

Sincap, bademin tadını beğenmesinin ardından diğer bademleri yemek için nefes almadan bademlere saldırdı. Sincabın bu anlar sosyal medyada milyonlarca kez izlenme aldı.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Yaşam

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