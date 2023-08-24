Hayalet köye dönüşen Yağcılar köyünde acı tablo

Çanakkale'deki orman yangınında en fazla etkilenen Yağcılar köyünde 4 ev yanarken birçok ağıl ve ahır da kullanılamaz hale geldi. Yangında işyerleri, tarım aletleri ve bir traktör de kullanılamaz hale geldi. Yangın sonucunda köydeki yeşil alanlar siyah bir renk aldı ve 85 küçükbaş, 3 büyükbaş hayvan telef oldu. Yangın söndürme çalışmalarının ardından hasar tespit çalışmalarına başlanacak.

Savaş gibi... Hayalet köye dönüştü

Büyük Çanakkale yangınının vurduğu Yağcılar köyünde acı tablo sabahın ilk ışıkları ile gözler önüne serildi

ÇANAKKALE - Çanakkale'de 46 saat önce başlayan yangına havadan ve karadan müdahale devam ederken 3'üncü günde ilk ışıklar ile acı tablo gözler önüne serildi.

Çanakkale'deki orman yangını 46'ncı saatine girerken yangında en fazla etkilenen köylerden Yağcılar'da acı tablo günün ilk ışıkları ile gözler önüne serildi. Yağcılar köyünde 4 ev yanarken bir çok ağıl ve ahır da kullanılmaz hale geldi. Yangında bazı işyerleri ve tarım aletleri ile bir traktörde yanarak kullanılmaz hale geldi. Yangın nedeniyle tahliye edilen köyde yeşilin yerini siyah bir renk aldı. Yangın bölgesindeki köylerde 85 küçükbaş ve 3 büyükbaş hayvan telef oldu. Yağcılar köyünde yangın söndürme çalışmalarının ardından hasar tespit çalışmalarına başlanacak.

Yanan köy terkedilmiş halde adeta hayalet köye dönüşürken, yangının izlerinin sürdüğü hala dumanların tüttüğü gözlendi.