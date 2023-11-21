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Hatay'ın Belen ilçesinde bir evin balkonunda yangın çıktı

Belen ilçesine bağlı Sarımazı Mahallesi'nde bulunan bir evin balkon kısmında yangın çıktı. Yangını gören mahalle sakinleri, 112 acil çağrı merkezine haber verdi. Olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahalelerle yangını, kısa sürede kontrol altına aldı. Yangın, diğer meskenlere sirayet etmeden söndürüldü. Yangının çıktığı evin balkon kısmında maddi hasar oluştu.