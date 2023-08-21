Hatay'da su tankeri ile hafif ticari araç çarpıştı, 2 kişi hayatını kaybetti
Yaşam Haberleri
Hatay'ın Altınözü ilçesinde meydana gelen kazada, su tankeri ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, 2 kişi hayatını kaybetti. Kazanın ardından su tankeri elektrik direğine çarparak durdu. İtfaiye ekipleri tarafından sıkışan kişiler araçtan çıkarıldı ancak sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde, 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Hatay'ın Altınözü ilçesinde su tankeriyle hafif ticari aracın karıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti.
M.A. idaresindeki 06 DK 4824 plakalı su tankeri, Yunushan Mahallesi yol ayrımında A.A'nın kullandığı hafif ticari araçla çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkan su tankeri elektrik direğine çarparak durdu.
Tankerde sıkışan M.A. ile yanındaki M.Y. olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, M.A. ve M.Y'nin hayatını kaybettiği belirlendi.