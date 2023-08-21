Hatay'da su tankeri ile hafif ticari araç çarpıştı, 2 kişi hayatını kaybetti

Hatay'ın Altınözü ilçesinde meydana gelen kazada, su tankeri ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, 2 kişi hayatını kaybetti. Kazanın ardından su tankeri elektrik direğine çarparak durdu. İtfaiye ekipleri tarafından sıkışan kişiler araçtan çıkarıldı ancak sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde, 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.