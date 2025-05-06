Hatay'da Nesli Tehlike Altında Olan Yeşil Deniz Kaplumbağaları Ölü Olarak Bulundu

HATAY'ın Samandağ ilçesi sahilinde, nesli tehlike altında olan 2 genç yeşil deniz kaplumbağası (Chelonia mydas), ölü halde karaya vurdu.

Samandağ sahilinde gezen vatandaşlar, kıyıya vuran 2 yeşil deniz kaplumbağası gördü. Vatandaşlar tarafından fark edilen kaplumbağaların ölü olduğu belirlendi. Vatandaşlar, kaplumbağaların sahilden alınması için yetkililere haber verdi.

Öte yandan Hatay kıyıları, özellikle yaz aylarında yeşil deniz kaplumbağalarının önemli yuvalama alanlarından biri olarak biliniyor.