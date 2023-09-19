Hatay'da kümes hayvanı yüklü kamyonette çıkan yangın söndürüldü

Hatay'ın Belen ilçesinde, kümes hayvanı yüklü kamyonette çıkan yangın, Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Hatay'ın Belen ilçesinde kümes hayvanı yüklü kamyonette çıkan yangın söndürüldü.

Yangın, Belen ilçesi Topboğazı mevkii karayolunda meydana geldi. Kümes hayvanı yüklü olan kamyonette yangın çıktı. Yangını gören kamyonet sahibi 112 Acil Çağrı Merkezini arayıp durumu bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangını hayvanların olduğu kasaya sıçramadan söndürdü. - HATAY