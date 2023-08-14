Hatay'da düğün öncesi çiftetelli eğlencesi
Yaşam Haberleri
Hatay'da düğünü olan çift, çeyiz alma merasiminin ardından yol ortasında kısa süreli davul zurna eşliğinde çiftetelli oynayarak mutluluğun tadını çıkardı.
Araçları durdurup davul zurna eşliğinde çiftetelli oynadılar
HATAY - Hatay'da önümüzdeki günlerde düğünü olacak çift, çeyiz alma merasiminin ardından yol ortasında kısa süreli davul zurna eşliğinde çiftetelli oynayarak mutluluğun tadını çıkarttı.
Payas ilçesinde yaşayan çift, gelin evinden çeyizi aldıktan sonra konvoyla birlikte dönüş yoluna geçti. Dönüş yolunda mutluluğun tadını çıkarmak isteyen konvoy, Atatürk Caddesinde
araçları kısa süreli durdurarak davul zurna eşliğinde çiftetelli oynadı. Çevredeki vatandaşlarında korna çalarak eşlik ettiği eğlence, renkli görüntülere sahne oldu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ferit Savaş - Yaşam