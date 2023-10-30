Hatay'da depremde hasar gören Defne Kaymakamlığı hizmet binası yeniden açıldı

Hatay'da 6 Şubat'taki depremlerde hasar gören Defne Kaymakamlığı hizmet binası, bakım ve onarım çalışmalarının ardından dualarla yeniden hizmete açıldı. Açılışa Hatay Valisi Mustafa Masatlı ve Defne Kaymakamı Mesut Çoban da katıldı.

Hatay'da, 6 Şubat'taki depremlerde hasar gören Defne Kaymakamlığı hizmet binası, bakım ve onarım çalışmalarının ardından yeniden hizmete açıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Defne Kaymakamlığı hizmet binası da depremlerde hasar aldı.

Kaymakamlık, bakım ve onarım çalışmalarının tamamlanmasıyla dualarla yeniden hizmete açıldı.

Açılışa, Hatay Valisi Mustafa Masatlı ve Defne Kaymakamı Mesut Çoban ile diğer ilgililer katıldı.