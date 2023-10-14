Hatay'da demir kapının parmaklıklarına sıkışan kedi kurtarıldı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde bir evin demir kapısının parmaklıkları arasında sıkışan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Hatay'da demir kapının parmaklıklarına sıkışan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Hatay'ın Arsuz ilçesine bağlı Madenli Mahallesi'nde kedi, bir evin demir kapısının parmaklıkları arasında sıkıştı. Sıkışan kedi, bir süre kendi çabaları ile çıkmaya çalıştı ancak başaramadı. Sıkışan kediyi gören vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kediyi sıkıştığı yerden çıkardı. - HATAY