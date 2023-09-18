Hani ilçesinde hasta köpekler tedavi edilmek üzere toplandı

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde hasta veya uyuz belirtileri gösteren köpekler, belediye ekipleri tarafından sokaklardan toplanarak tedavi edilmek üzere Hayvan Barınağına teslim edildi. Hani Belediyesi, sokak hayvanlarının beslenmesi ve sağlık takipleri konusunda çalışmalarını sürdürüyor.

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde hasta veya uyuz belirtileri gösteren köpekler, belediye ekipleri tarafından sokaklardan toplanarak tedavi edilmek üzere Hayvan Barınağına teslim edildi.

Hani Belediyesi, düzenli olarak sokak hayvanlarının beslenmesi ve sağlık takipleri konusundaki çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Ekipler, kedi ve köpek mamasını düzenli olarak belirli noktalardaki yerlere bırakarak, sokak hayvanlarının beslenme ihtiyaçlarını karşılıyor. Ekipler, çalışmalar çerçevesinde ilçe genelinde sağlıksız ve uyuz belirtisi görünen 14 köpeği, sokaklardan toplayarak, kontrol ve muayeneleri için Diyarbakır'a götürdü. Köpekler, tutanakla Diyarbakır Hayvan Barınağı yetkililerine teslim edildi. Hayvanların tedavi sonrası yine Hani'ye geri götürülerek belediye yetkililerine teslim edileceği öğrenildi. - DİYARBAKIR