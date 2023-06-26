Hamarat kadınlar çıtır baklavaları bayrama hazırladı

Ağrı'da bir araya gelen kadınlar, bayramların vazgeçilmez lezzeti olan el açması baklavaları hazırlamak için kolları sıvadı. Koyu bir sohbet eşliğinde açılan baklavalar, daha sağlıklı ve bol malzemelerle her eve 3 tepsi düşecek şekilde hazırlandı.

Hamarat kadınlar kolları sıvadı, çıtır baklavalar bayrama hazırlandı

AĞRI - Ağrı'da hamarat kadınlar toplanıp bayramların vazgeçilmez lezzeti olan el açması çıtır çıtır baklavaları yapmak için kolları sıvadı.

Lezzeti ve sunumuyla bayramların vazgeçilmez lezzeti olan baklava, bayrama sayılı günler kala kimi vatandaşlar tarafından hazır alınırken, kimi vatandaşlar tarafından da zahmetli ve yorucu aşamalardan geçilerek hazırlanmaya başlandı.

Ağrı'da da bir araya gelen bir grup kadın, her bayram gelenek haline getirdikleri el açması baklavaları hazırlamak için kolları sıvadı. Koyu bir sohbet eşliğinde sabahın erken saatlerinde kol gücüyle açılmaya başlanan baklavalar, masanın etrafında toplanan kadınlar tarafından iş bölüşümü yapılarak fırına girdi. Daha sağlıklı ve bol malzemelerle her eve 3 tepsi düşecek şekilde hazırlanan çıtır çıtır baklavalar, bayramda bayramlaşmaya gelen misafirler için tabaklardaki yerini aldı.