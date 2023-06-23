Hamamözü Belediye Başkanı Yaşlıları Evlerinde Ziyaret Etti

Hamamözü Belediye Başkanı Fatih Bayrakdar, ilçedeki yaşlıları evlerinde ziyaret ederek moral verdi ve taleplerini dinledi.

Hamamözü Belediye Başkanı Fatih Bayrakdar, ilçedeki yaşlıları evlerinde ziyaret etti.

Bayrakdar, ilçede ikamet eden yaşlı vatandaşları evlerinde ziyaret ederek, bir süre sohbet etti.

Yaşlı ve hastaların her zaman yanlarında olduklarını vurgulayan Bayrakdar, onları yalnız bırakmayacaklarını söyledi.

İmkanları dahilinde her zaman vatandaşların sorununu çözemeye gayret ettiklerini ve talepleri karşılamaya çalıştıklarını anlatan Bayrakdar, şunları kaydetti:

"Devletimizin şefkat eli ve belediyemizin imkanları her zaman için yanınızdadır. Biz sizlere hizmetkarız. Emirlerinizi dinlemeye ve gereğini yapmaya geldik. Hasta ve yaşlı büyüklerimize moral vermek, taleplerini yerine getirmek, bizim için hayır duası alma vesiledir. Beni bir kardeşiniz, evladınız ve hizmetkarınız olarak kabul edin."