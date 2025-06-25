Halkalı Küçük Cılıbıt Kuşu ve Yavruları Hatay'da Görüntülendi

Halkalı Küçük Cılıbıt Kuşu ve Yavruları Hatay'da Görüntülendi
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Hatay'ın Samandağ ilçesindeki Milleyha Sulak Alanı'nda halkalı küçük cılıbıt kuşu ve 4 yavrusu görüntülendi. Bu zarif kuş türü, su kenarında beslenirken gözlemlendi.

HATAY'ın Samandağ ilçesindeki Milleyha Sulak Alanı'nda mola verip yumurtlayan halkalı küçük cılıbıt kuşu ile 4 yavrusu görüntülendi.

İnce yapısı, zarif görünümü ve sarı göz halkasıyla dikkat çeken halkalı küçük cılıbıt kuşu, 4 yavrusuyla Hatay'ın Samandağ ilçesindeki Milleyha Kuş Cenneti'nde görüntülendi. 315 kuş türüne ev sahipliği yapan Milleyha Sulak Alanı'nda mola verip yumurtladığı değerlendirilen ve göçmen kuşlarından olan halkalı küçük cılıbıt ile yavruları, su kenarında gün boyu beslendi. Beyaz boyun halkası ve siyah göğüs kuşağı ile ilgi çeken kuşlar, yaz aylarında Türkiye'nin göç yollarındaki göletlerde zaman zaman kuş gözlemcilerinin objektifine yansıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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