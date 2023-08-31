Haliliye Belediyesi Ahmet Yesevi Sosyal Yardım Kompleksi'nde Aşevi Hizmeti Başladı

Haliliye Belediyesi tarafından hayata geçirilen Ahmet Yesevi Sosyal Yardım Kompleksi içerisinde yer alan Aşevi, günlük 3 bin 248 vatandaş için sıcak yemek hizmeti vermeye başladı. İhtiyaç sahibi ailelere yönelik sürdürülen Aşevi hizmeti, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ve ekibi tarafından hayır dualarıyla karşılanıyor.

Haliliye Belediyesi tarafından hayata geçirilen Ahmet Yesevi Sosyal Yardım Kompleksinde yer alan Aşevinde günlük 3 bin 248 vatandaş için kazanlar kaynamaya başladı.

Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın ihtiyaca yönelik tespitleri çerçevesinde hayata geçen eserlerden biri olan Ahmet Yesevi Sosyal Yardım Kompleksi hizmet vermeye başladı.

Sosyal Yardım Kompleksi içerisinde bulunan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesindeki Glutensiz Ekmek Fırını, Sosyal Market ve Aşevinde vatandaşlar için çalışmalar başlarken, kazanlar 712 hanede 3 bin 248 vatandaş için kaynıyor. İhtiyaç sahibi ailelere yönelik sürdürülen Aşevi hizmetiyle, komisyonca tespiti yapılan hanelere yılın 365 günü sıcak yemek ulaştırılıyor. İlçe genelinde Aşevi hizmetinden yararlanan 712 haneye sıcak yemekler sefer taslarına konularak, kapı kapı dağıtılıyor. "Dayanışmanın ve Paylaşmanın Kalbi" Haliliye sloganıyla sürdürülen bu hizmetle, dolu sefer kapları bir önceki gün bırakılan boş sefer kaplarıyla değiştiriliyor. Sıcak yemeğin sofralardan eksilmediği Aşevi hizmetinden yararlanan vatandaşlar, yılın 365 günü hanelerine ulaştırılan bu hizmet dolayısıyla Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'a ve ekibine hayır dualarıyla teşekkür ediyor. - ŞANLIURFA