Halfeti'de Yıkılan Duvarın Altında Kalan Adam Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde yeni aldığı evde duvar yıkan Cuma Damar, yıkılan duvarın altında kalarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ŞANLIURFA'nın Halfeti ilçesinde yeni aldığı evde çalışma yaptığı sırada yıkılan duvarın altında kalan Cuma Damar (43), hayatını kaybetti.

Olay, ilçeye bağlı Rüştiye Mahallesi'nde meydana geldi. Almanya'da yaşayan, bir süre önce memleketi Halfeti'ye dönme kararı alan ve burada bir ev satın alan Cuma Damar'ın, elektrikli kırıcı ile yıkmaya çalıştığı duvar üzerine devrildi. Bir kısmı yıkılan duvarın altında kalan Damar, ihbarla gelen ekiplerce bulunduğu yerden çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Damar'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

