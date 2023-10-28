Hakkari Derecik'te Cumhuriyet Bayramı kutlamaları

Hakkari'nin Derecik ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde meşaleli yürüyüş düzenlendi. Derecik Kaymakamı Abdulkadir Işık'ın da katılımıyla gerçekleşen yürüyüşe protokol üyeleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar da katıldı.

Hakkari'nin Derecik ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde meşaleli yürüyüş düzenlendi.

Cumhuriyetin 100. yılı Irak'ın sıfır noktasında bulunan Derecik ilçesinde de coşkuyla kutlandı. 100. yıl etkinlikleri çerçevesinde Derecik Kaymakamı Abdulkadir Işık'ın da katılımıyla "Cumhuriyet yürüyüşü" düzenlendi. Yürüyüşe Kaymakamı Abdulkadir Işık, Derecik Tugay Komutanı Tuğgeneral Bülent Tarhan, Belediye Başkanı Ekrem Çetinkaya, protokol üyeleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü önünden başlayan yürüyüş, kaymakamlık binasının önünde sona erdi. Etkinlik,kaymakamlık binasının önünde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile sona erdi. - HAKKARİ