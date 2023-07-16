Hakkari'de buzulların üzerinde yürüyüşe çıkan 4 kişiden 2'si kurtarıldı

4 KİŞİDEN 2'Sİ SAĞ ÇIKARILDI

Hakkari'nin 4 bin 135 rakımlı Cilo-Sat Dağları'na giden 4 kişi, 20 bin yıllık buzulların üzerinde yürüyüşe çıktı. Bu sırada 4 kişi, buz kitlesinin kırılması sonucu 10 metre derinliğe düştü. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip, gönderildi. Adıyaman'dan geldiği öğrenilen Kemal Avcu, eşi Gülay Avcu, Mehmet Aydın ve Hakime Koç için arama çalışması başlatıldı. Ekipler, halat ile evli çifti kurtarmayı başardı. Bölgeye helikopter ile gidip, çalışmaları havadan izleyen Hakkari Valisi İdris Akbıyık, şelalenin bulunduğu alanda buz kütlesinin uç kısmından kırıldığını, bu nedenle 4 kişinin düştüğünü, kurtarılan 2 kişinin tedbir amaçlı hastaneye götürüldüğünü söyledi. Vali Akbıyık, diğer 2 kişinin bulunması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi. Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ-DHA