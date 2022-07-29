Güvercinden muazzam hareket! Saatler içinde tam tamına 7 milyon tıklandı
Türkiye'de de çok sayıda seveni olan güvercinler, kendisine hayran bırakmaya devam ediyor. Yurtdışında taklacı bir güvercinin takla attığı anlar, internete yüklenmesinin üzerinden sadece saatler içinde 7 milyon izlenme aldı.
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Güvercinler, dünya genelinde birçok insan tarafından besleniyor. Hatta bazı insanlar var ki güvercinleri hastalık derecesinde seviyor. Ülkemizde de güvercin sevenlerin bir araya gelerek oluşturdukları çok sayıda dernek ve etkinlik var.
VİDEOLARI ÇOK İZLENİYOR
Güvercinlerin internette dolaşan videoları çok izleniyor. Yine internette paylaşılan bir güvercin videosu, kısa süre içerisinde çok sayıda izlenme ve beğeni aldı. Video, yüklendikten sadece saatler içerisinde 7 milyon kez tıklandı.
MUAZZAM ŞEKİLDE TAKLA ATIYOR
Söz konusu görüntülerde beyaz bir güvercinin muazzam şekilde takla attığı görülüyor. Güvercinin kıvrak ve ustaca hareketi izleyenlerden tam not aldı.