Güvercinden muazzam hareket! Saatler içinde tam tamına 7 milyon tıklandı

Güvercinler, dünya genelinde birçok insan tarafından besleniyor. Hatta bazı insanlar var ki güvercinleri hastalık derecesinde seviyor. Ülkemizde de güvercin sevenlerin bir araya gelerek oluşturdukları çok sayıda dernek ve etkinlik var.

VİDEOLARI ÇOK İZLENİYOR

Güvercinlerin internette dolaşan videoları çok izleniyor. Yine internette paylaşılan bir güvercin videosu, kısa süre içerisinde çok sayıda izlenme ve beğeni aldı. Video, yüklendikten sadece saatler içerisinde 7 milyon kez tıklandı.

MUAZZAM ŞEKİLDE TAKLA ATIYOR

Söz konusu görüntülerde beyaz bir güvercinin muazzam şekilde takla attığı görülüyor. Güvercinin kıvrak ve ustaca hareketi izleyenlerden tam not aldı.