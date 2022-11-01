Gurbetçi kadın, "Açım" diyen emekli vatandaşı cebinden çıkardığı para ile böyle rencide etti

İstanbul Eminönü'nde yapılan sokak röportajında hayat pahalılığından dert yanan ve bu durumu "Açım" diyerek özetleyen emekli vatandaş, gurbetçi bir kadının "Sana sadakam olsun" diyerek cebinden çıkardığı 5 lirayı kendisine vermesi sonrası neye uğradığını şaşırdı.

Güncel konular üzerine sokak röportajları yapan Kanal Dünya isimli kanalın son durağı İstanbul Eminönü oldu. Burada emekli bir vatandaşla hayat pahalılığı üzerine yapılan röportaja gurbetçi bir kadının da dahil olması ile olay çok başka yerlere gitti.

"AÇ OLSAN AYAKTA DURAMAZSIN"

"Açım" diyerek özellikle emeklilerin yaşadığı ekonomik zorluklara dikkat çeken emekli vatandaşa Almanya'da yaşadığını söyleyen gurbetçi kadın "Bırak Allah aşkına, aç olsan ayakta duramazsın" sözleriyle karşılık verdi.

"SANA SADAKAM OLSUN" DEDİ, 5 LİRA UZATTI

Tansiyonun yükseldiği röportaj esnasında hızını alamayan gurbetçi kadın, cebinden çıkardığı 5 lirayı "Açım" diyen emekli vatandaşa uzatarak "Sana sadakam olsun" dedi.

"BU YAPTIĞINIZ HAKARETTİR"

Emekli vatandaş maruz kaldığı durum karşısında bir hayli sinirlenirken çevredekiler de "Bu yaptığınız hakarettir" diyerek gurbetçi kadına tepki gösterdi.