Gümüşhane'de trafik kazası: 3 kişi yaralandı

Gümüşhane'de sabah saatlerinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde İnönü Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gümüşhane Üniversitesi istikametinden kent merkezine hareket halindeki Yücel Ağaç (60) kontrolündeki 29 AE 593 plakalı otomobil Zeki Kadirbeyoğlu Sokağa girmek için sola manevra yaptığı esnada karşı yönden gelen Adem Ay (53) kontrolündeki 29 AAT 093 plakalı minibüsle çarpıştı.

Kazanın etkisiyle savrulan 29 AE 593 plakalı otomobil Zeki Kadirbeyoğlu Sokak üzerinde yola çıkmak için bekleyen Halil Şeker (38) idaresindeki 29 AE 851 plakalı otomobile çarparak durabildi.

Kazada 29 AE 593 plakalı otomobil sürücüsü Yücel Ağaç ve araçta yolcu olarak bulunan Emre Korkmaz (28) ile 29 AAT 093 plakalı minibüsün sürücüsü Adem Ay yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 acil sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesine kaldırılırken, hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Öte yandan mesai ve okul saati olması nedeniyle yol üzerinde uzun kuyruklar oluştu. - GÜMÜŞHANE