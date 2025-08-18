Gümüşhane'de çobanın yaktığı ateş yangına neden oldu

Gümüşhane'de çobanın yaktığı ateş yangına neden oldu
Gümüşhane'nin Kelkit ilçesine bağlı Gümüşgöze beldesinde çobanın yaktığı ateşin kuru otları tutuşturması sonucu çıkan orman yangını, ekipler tarafından 7 saat süren çalışma sonucu kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 3 hektarlık meşe ve az miktarda sarıçam ormanı zarar gördü.

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesine bağlı Gümüşgöze beldesinde çobanın yaktığı ateşin kuru otları tutuşturması sonucu çıkan orman yangını, ekipler tarafından 7 saat süren çalışma sonucu söndürüldü.

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesi Gümüşgöze beldesi eski maden ocakları bölgesinde çobanın yaktığı ateşin kuru otlara sıçramasıyla başlayan yangın kısa sürede büyüyerek ormanlık alana yayıldı.

ÇOBANIN ATEŞ YANGIN ÇIKARDI, 3 HEKTARLIK ALAN ZARAR GÖRDÜ

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale sırasında İl Özel İdare ekipleri iş makineleriyle yol açarken, orman ekipleri de 2 bin metre hortum çekerek belde halkının da desteğiyle alevlere müdahale etti. Yangın akşam saatlerinde kontrol altına alınırken, gece saatlerine kadar soğutma çalışmaları devam etti.

Yangında yaklaşık 3 hektarlık meşe ve az miktarda sarıçam ormanı zarar gördü. Yangına sebep olduğu ifade edilen çobanın jandarma tarafından ifadesinin alındığı öğrenilirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

