Güdül Belediye Başkanı ve Milli Parklar Müdürü Sorgun Tabiat Parkı'nda İncelemelerde Bulundu
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Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın ve Doğa Koruma ve Milli Parklar 9. Bölge Müdürü Hasan Başyiğit, Sorgun Tabiat Parkı'nda yapılan çalışmaları inceledi. Yalçın, parkta oluşturulan karavan park ve çadır kamp alanının doğaseverler tarafından yoğun ilgi gördüğünü belirtti.
Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın ile Doğa Koruma ve Milli Parklar 9. Bölge Müdürü Hasan Başyiğit, Sorgun Tabiat Parkı'nda incelemelerde bulundu.
İlçe merkezine 18 kilometre mesafedeki parkı içinde sürdürülen çalışmaları inceleyen Yalçın, yakın zamanda vatandaşların hizmetine sunulacak alandaki işlemler hakkında Başyiğit'e bilgi verdi.
Yalçın, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, karavan park ve çadır kamp alanı oluşturduklarını, yaylanın, doğaseverler tarafından yoğun ilgi gördüğünü kaydetti.