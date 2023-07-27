Güdül Belediye Başkanı ve Milli Parklar Müdürü Sorgun Tabiat Parkı'nda İncelemelerde Bulundu

Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın ve Doğa Koruma ve Milli Parklar 9. Bölge Müdürü Hasan Başyiğit, Sorgun Tabiat Parkı'nda yapılan çalışmaları inceledi. Yalçın, parkta oluşturulan karavan park ve çadır kamp alanının doğaseverler tarafından yoğun ilgi gördüğünü belirtti.