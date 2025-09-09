Göynük'teki Çubuk Gölü Temizlendi

Haberler

Bolu'nun Göynük ilçesindeki Çubuk Gölü, köylüler tarafından temizlendi. Gölün çevresindeki plastik atıklar ve cam şişeler toplanarak doğa koruma çalışmaları yapıldı.

BOLU'nun Göynük ilçesindeki Çubuk Gölü'ndeki çöpler, köylüler tarafından temizlendi.

'Sakin şehir' ünvanlı Göynük ilçesindeki Çubuk Gölü çöple kaplandı. Gölün yakınındaki Çubuk köyünün muhtarı Yüksel Sağıt ile köyde yaşayan Mustafa Çelik, gölde biriken çöpleri topladı. Sağıt, traktörünü göle yanaştırarak plastik atıklar, cam şişeler ve evsel çöpleri römorka doldurdu. Çalışma kapsamında göl yüzeyi ile kıyı şeridi temizlendi. Toplanan atıklar, bir römorku doldurdu.

Haber: Oğuzhan EKE/GÖYNÜK(Bolu),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
