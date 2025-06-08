Görenler gözlerine inanamadı! "Besili" diye kurban için onay verdikleri hayvana bakın

Görenler gözlerine inanamadı! 'Besili' diye kurban için onay verdikleri hayvana bakın
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Nijer'de vekaletle kesilen kurbanlardan biri, zayıf haliyle dikkat çekti. Ayakta durmakta zorlanan hayvana "Besili" diyen görevlinin kesime onay verdiği anlar tepki topladı.

Türkiye'de faaliyetlerini yürüten bir derneğin Nijer'de vekalet yoluyla gerçekleştirdiği kurban kesimleri, sosyal medyada tartışma konusu oldu. Paylaşılan görüntülerde, ayakta durmakta zorlanan bir hayvanın "Besili" olduğu yönünde açıklama yapan dernek görevlisinin, kesim işlemine onay verdiği görüldü.

Söz konusu video, bağışçıların kurbanlarının uygun koşullarda kesilmediğine dair endişeleri artırırken, sosyal medya kullanıcıları hayvanın zayıf ve güçsüz olduğunu belirterek duruma tepki gösterdi.

GÖRÜNTÜ GÜNDEM OLDU

Görüntüler kısa sürede çok sayıda paylaşım alırken, derneğin uygulamaları ve denetim süreçleri de sorgulanmaya başlandı. Dernekten konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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