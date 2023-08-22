Görele'de trafik kazasında hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlandı

Giresun'un Görele ilçesinde trafik kazasında hayatını kaybeden İstanbul Bağcılar Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü Halil Çırtık ve kayınpederi Kemal Kılıç, Görele Merkez Hasan Ağa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından ilçeye bağlı Karaburun köyü mezarlığında toprağa verildi.

Giresun'un Görele ilçesinde trafik kazasında hayatını kaybeden İstanbul Bağcılar Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü Halil Çırtık ve kayınpederi Kemal Kılıç, son yolculuğuna uğurlandı.

Görele Devlet Hastanesi kavşağında kırmızı ışık ihlali yapan tırın sebep olduğu trafik kazasında hayatını kaybeden İstanbul Bağcılar Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü Halil Çırtık ve kayınpederi Kemal Kılıç, Görele Merkez Hasan Ağa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından ilçeye bağlı Karaburun köyü mezarlığında toprağa verildi.

Cenazeye AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Görele Belediye Başkanı Ahmet Süleymanoğlu, eski Görele Belediye Başkanı Tolga Erener, siyasi parti ve STK temsilcileri, vefat edenlerin yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı. - GİRESUN