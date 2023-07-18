Gölhisar'da Sondaj Çalışması Sırasında Toprak Altında Kalan Kişi Hayatını Kaybetti

Fidanlık mevkisinde hayrat çeşme yapmak için sondaj çalışması yapan Hüseyin Özyalçın'ın üzerine toprak kaydı. Yaklaşık 3 metrelik çukurda toprak altında kalan Özyalçın'ı kurtarmaya çalışanlar, maalesef hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine sağlık, belediye ve jandarma ekipleri sevk edildi.