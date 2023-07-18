Gölhisar'da Sondaj Çalışması Sırasında Toprak Altında Kalan Kişi Hayatını Kaybetti
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Fidanlık mevkisinde hayrat çeşme yapmak için sondaj çalışması yapan Hüseyin Özyalçın'ın üzerine toprak kaydı. Yaklaşık 3 metrelik çukurda toprak altında kalan Özyalçın'ı kurtarmaya çalışanlar, maalesef hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine sağlık, belediye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Gölhisar ilçesinde sondaj çalışması sırasında toprak altında kalan kişi yaşamını yitirdi.
Fidanlık mevkisinde hayrat çeşme yaptırmak için sondaj çalışması yapan Hüseyin Özyalçın'ın (52) üzerine toprak kaydı.
Yaklaşık 3 metrelik çukurda toprak altında kalan Özyalçın'ı yanındakiler kurtarmaya çalıştı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, Gölhisar Belediyesi arama kurtarma ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Toprak altından çıkarılan Özyalçın'ın hayatını kaybettiği belirlendi.