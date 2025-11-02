Gölcük Tabiat Parkı'nda Sonbahar Renkleri
Bolu'daki Gölcük Tabiat Parkı, sonbaharın gelmesiyle birlikte çam ormanları arasındaki ağaçların sarı ve kahverenga dönmesiyle eşsiz bir manzaraya kavuştu. Dronla görüntülenen bu doğal güzellik, doğaseverlerin ilgisini çekiyor.
BOLU'da çam ormanları arasındaki Gölcük Tabiat Parkı'nda sonbaharda yaprakları sarı ve kahverengiye dönmeye başlayan ağaçların eşsiz manzarası dronla görüntülendi.
Bolu'da yılın her mevsimi Türkiye'nin dört bir yanından günübirlik ziyaretçilerin ve doğaseverlerin akınına uğrayan Gölcük Tabiat Parkı'nda sonbahar renkleri görülmeye başlandı. Çam ormanlarıyla çevrili tabiat parkında yemyeşil ormanların arasındaki ağaçlar sonbaharın gelmesiyle birlikte sarı ve kahverengiye dönüşmeye başladı. Yeşil ormanların sonbahar renkleriyle buluşmasının yarattığı eşsiz manzara dronla görüntülendi.
Haber-Kamera: Mutlu YUCA/BOLU,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam