Bolu Gölcük Tabiat Parkı karla büründü

Güncelleme:
Bolu'nun gözdesi Gölcük Tabiat Parkı, kar yağışının ardından beyaza büründü. Çam ormanları ve göl manzarası tatilcilerin ilgisini çekti.

BOLU'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı, kar yağışının ardından beyaza bürünürken, çam ormanlarında eşsiz manzaralar oluştu.

Bolu'da çam ormanlarıyla çevrili Gölcük Tabiat Parkı, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı. Tabiat parkında kar kalınlığı yaklaşık 20 santimetreye ulaştı. Yılın her mevsimi tatilcilerin ilgi odağı olan Gölcük'ün karla kaplı çam ormanlarının göl ile bütünleşmesi eşsiz manzaralar oluşturdu. Soğuk havaya rağmen tabiat parkına gelen tatilciler, göl çevresinde yürüyüş yapıp iskele üzerinde fotoğraf çekti. Manzara dronla görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
