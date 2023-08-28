Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliklerine davet etti

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, 30 Ağustos Zafer Bayramı sebebiyle düzenlenecek fener alayı ve donanma bandosu konserine tüm vatandaşları davet etti.