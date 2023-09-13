Gölbaşı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ilçede temizlik çalışmalarına devam ediyor

Adıyaman'ın Gölbaşı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde temizlik çalışmalarına devam ediyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde bir yandan günlük temizlik faaliyetlerini yürütürken bir yandan ise programlar dahilinde mahallelerde detaylı temizlik hizmeti gerçekleştiriyor.

Belediye yetkilileri, daha temiz bir Gölbaşı için çalışmalara ara vermeden devam edeceklerini vurguladı. - ADIYAMAN