Havaların soğuk ve yağışlı geçmesi arıcıların geç olarak araziye çıkmalarına neden oldu. Doğu Anadolu Bölgesinde ilkbahar mevsiminin soğuk ve yağışlı olması nedeniyle göçer arıcılar ilçeye gecikmeli olarak gelmeye başladı.

Göçer arıcıların mesaisi gecikmeli başladı

Havaların soğuk ve yağışlı geçmesi arıcıların geç olarak araziye çıkmalarına neden oldu

ERZURUM - Doğu Anadolu Bölgesinde ilkbahar mevsiminin soğuk ve yağışlı olması nedeniyle göçer arıcılar ilçeye gecikmeli olarak gelmeye başladı.

Erzurum'un Aşkale ilçesinde arıcılık yapan göçer arıcılar bahar aylarının yağışlı ve soğuk geçmesi ilçeye Mayıs ayı sonundan itibaren gelmeye başladı.

Geçtiğimiz yıllarda Nisan ayı içerisinde gelen göçer arıcılar mevsimin soğuk ve yağışlı geçmesi ve havaların yeni yeni ısınmaya başladığı bugünlerde günlerde konakladıkları mevkilere gelmeye başladılar.

Trabzon'dan Aşkale'ye gelen Ahmet Yıldız, "25 yıldır buraya geliyorum. Burayı da kendi köyüm gibi benimsedim. Bu sene soğuk geçince havalar yeni gelebildik. Bütün arkadaşlarımıza bol bereketli bir sezon diliyorum" dedi.