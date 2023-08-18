Eskişehir'de göç yolu üzerindeki dağlık alanda toplu bir şekilde uçan leylekler, görenlere keyifli dakikalar yaşattı. Afrika'ya göç eden leyleklerin toplu bir şekilde uçuşu adeta dans şovuna benzedi.

Göç eden leyleklerin eşsiz dansı böyle görüntülendi

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de göç yolu üzerindeki dağlık alanda toplu bir şekilde uçan leylekler, görenlere keyifli dakikalar yaşattı.

Eskişehir'in Mihalgazi ilçesi sınırları üzerinden geçen leylekler, görenlere görsel şölen yaşattı. Afrika'ya göç eden leyleklerin toplu bir şekilde uçuşu adeta dans şovuna benzedi. Dakikalar boyunca gökyüzünde süzülen leylekleri görenler, otomobillerinden inerek, bu keyifli anların tadını çıkardı. Sürüler halinde dağın bir yamacından diğerine uçarak eşsiz manzaralara sebep olan leyleklerin görüntüsü, vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.