Gizem Özdilli neden evlenmedi? İtirafı herkesi duygulandırdı

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane'nin bu haftaki konuğu manken Gizem Özdilli oldu. Birkaç yıl önce İstanbul'un kalabalığından çok bunaldığı için Kıbrıs'a taşınan Özdilli, Kalaycıoğlu'na deniz kenarında röportaj yaparken içini döktü.

Mutlu bir ailede büyüdüğünü söyleyen Gizem Özdilli, "Annem ve babam birbirine çok aşıktı. Her sabah uyandıklarında birbirini öperek güne başlarladı. Onların aşkını gördüğüm için evlenmemiş olabilirim çünkü insan öyle bir ilişki istiyor" dedi.

Yıllar önce babasını kanserden kaybettiğini söyleyen Özdilli, "Babamdan 6 ay sonra 1 yıllık erkek arkadaşımı da kanserden kaybettim. Kanser olduğunu o da bilmiyordu 40 gün içinde öldü. Hayatta bana ölümün gerçekliği çok net gösterildi. O yüzden hep güçlü durarım. Benim ağlamam çok görülmez. Babamın benim evlendiğimi görmesini isterdim. Ben belki de o yüzden evlenmiyorumdur, babam göremeyecek diye. Mesela düğün yapacak olsam aile fotoğrafında babam olmayacak. Ben de evlilikten mağrum kaldım. 8 yıldır hayatımda kimse yok. Ne aradığımı da bilmiyorum. Annem ve babam tek eşli olduğu için bilinçaltımda o var. Ben biriyle ilişkiye başlayıp ayrılma fikrinden uzağım. Sonuna kadar iyi olmuyorsa da hiç olmasın. Üzülüp hayal kırıklığına uğrayacağıma hiç olmasın. Sosyal hayat ve iş için savaşıyorum ama özel hayatım için de savaşamayacağım.

Bütün ilişkilerimin hepsinde aldatıldım. Aldatılmanın her türlüsünü yaşadım. Başkasından hoşlanıyorsan beni niye oyalıyorsun? Bir gün mutlaka güzel bir ilişkim olsun istiyorum.