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Giresun'da Cumhuriyet Bayramı törenleri düzenlendi

Giresun'un Yağlıdere, Eynesil ve Keşap ilçelerinde, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla törenler düzenlendi. Törenlerde konuşmalar yapıldı, şiirler okundu ve öğrencilere ödüller verildi.