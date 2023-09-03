Gercüş ilçesinde 'Hayat namazla güzeldir' etkinliği düzenlendi
Gercüş ilçesinde Kur'an Nesli Platformu tarafından düzenlenen 'Hayat namazla güzeldir' etkinliğine çocuklar katıldı. Çocuklar şükür namazı kıldı ve dua etti. Etkinliğe Gercüş Belediye Başkanı ve HÜDA PAR İlçe Başkanı da katıldı.
Gercüş ilçesinde "Hayat namazla güzeldir" etkinliği düzenlendi.
Kur'an Nesli Platformu'nca Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki Yaşam Parkı'nda düzenlenen etkinliğe katılan çocuklar şükür namaz kıldı, dua etti.
Platform koordinatörü Ömer Turan, ilçede çok sayıda çocuğa 15 gün süren namaz eğitimi verdiklerini söyledi.
Toplumun kurtuluşunun namazla olabileceğini belirten Turan, çocukları camilerde namazda bir araya getirmeyi amaçladıklarını belirtti.
Etkinliğe, Gercüş Belediye Başkanı Gündüz Günaydın ve HÜDA PAR İlçe Başkanı Mehmet Sait Başaran da katıldı.