Gercüş ilçesinde 'Hayat namazla güzeldir' etkinliği düzenlendi

Gercüş ilçesinde Kur'an Nesli Platformu tarafından düzenlenen 'Hayat namazla güzeldir' etkinliğine çocuklar katıldı. Çocuklar şükür namazı kıldı ve dua etti. Etkinliğe Gercüş Belediye Başkanı ve HÜDA PAR İlçe Başkanı da katıldı.