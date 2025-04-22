Genç müezzinden mest eden performans

Kadıköy Osmanağa Camii'nde görevli İmam Mustafa Özdemir'in sosyal medya hesabından paylaştığı bir video, kısa sürede ilgi odağı oldu. Paylaşımda, genç müezzin Hafız İsmail Ağcakaya'nın Uşşak makamında okuduğu kamet yer aldı. Genç hafızın sesi, makam bilgisi ve nağmeleriyle sergilediği etkileyici okuma tarzı, dinleyenlerden tam not aldı.

Özellikle klasik Türk musikisiyle iç içe geçmiş olan Uşşak makamının ruhani atmosferini başarıyla yansıtan kamet, sosyal medya kullanıcıları tarafından "Ruha dokunan bir icra" olarak yorumlandı.