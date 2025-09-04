Haberler

Genç kızların topladıkları bahşişe bakın! Yaptıkları iş bomba

Bir kına organizasyonunda nedime olarak sahneye çıkan kadınlar, koca bir poşet dolusu bahşiş topladı. Paralarını sayan kadınların mutlulukları kameraya yansıdı.

Bir kına organizasyonunda nedime olarak sahneye çıkan kadınlar, gösterinin sonunda izleyicilerden topladıkları bahşişlerle dikkat çekti.

NEDİMELER KOCA POŞET DOLUSU BAHŞİŞ TOPLADI

Kadınların, dans ve eğlence dolu performanslarının ardından, misafirlerin verdiği paraları koca bir poşet içinde topladığı görüldü. Gecenin sonunda bahşişleri sayan kadınların o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, poşet dolusu parayı sayarken oldukça mutlu ve neşeli oldukları görülen kadınların sevinci, kına gecesinin neşeli atmosferini yansıtan bir detay olarak öne çıktı.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
