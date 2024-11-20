Genç kızların çalıştığı kıraathane viral oldu

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler gündem olmaya devam ediyor. Son olarak bir kıraathanede çekilen video çok konuşuldu. Nerede çekildiği bilinmeyen videoda bir kıraathanede çalışan genç kızların olması dikkat çekti.

Görüntüler kısa sürede viral olurken, çok sayıda kullanıcıdan da tepki yağdı. Kızların çalışmasının normal olduğunu belirten kullanıcıların yanında, bu şekilde kıraathanede bulunmalarının yanlış olduğunu ifade edenler de oldu.