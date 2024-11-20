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Genç kızların çalıştığı kıraathane viral oldu

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Sosyal medyada hızla yayılan bir kıraathane görüntüsü gündem oldu. Genç kızların çalıştığı kıraathanenin nerede olduğu bilinmezken, kızların servis yaptığı anlar çok konuşuldu.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler gündem olmaya devam ediyor. Son olarak bir kıraathanede çekilen video çok konuşuldu. Nerede çekildiği bilinmeyen videoda bir kıraathanede çalışan genç kızların olması dikkat çekti.

Görüntüler kısa sürede viral olurken, çok sayıda kullanıcıdan da tepki yağdı. Kızların çalışmasının normal olduğunu belirten kullanıcıların yanında, bu şekilde kıraathanede bulunmalarının yanlış olduğunu ifade edenler de oldu.

Genç kızların çalıştığı kıraathane viral oldu
Kaynak: Haberler.com / Yaşam
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Yorumlar (25)

Haber YorumlarıMGk:

Ortaçağ dahil kadınlığın bu kadar ayak altına alındığı bir devir olmamıştır..

Yorum Beğen281
Yorum Beğenme20
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Haber YorumlarıOrhan Dik :

Bu tip yerler kıraathane değil kafe diye geçiyor. İstanbul'da Zeytinburnun'da Ümraniye'de Maltepe'de birkaç lokasyonda var. Bir yerde okey ve iskambil oynanması orayı kıraathane yapmaz. Hesapları 5 kat yazabilmek için, abazanlıkları kullanıyorlar o kadar... Sonuçta orası pavyon değil, kızlar da durumu bilerek çalışıyor.

Yorum Beğen164
Yorum Beğenme12
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Haber YorumlarıCemal Koyun:

kadınlığın hanımlığın ayaklar altına alındığı cahiliye dönemi baktıkları dekolte ve bacak yazık

Yorum Beğen140
Yorum Beğenme15
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Haber YorumlarıVEFA:

İsteyen çarşafa bürünsün, isteyen tesbih namazına dursun, isteyen de Bayanların çalıştığı cafelerde okey oynasın. Kimse kimseye din, ahlak, değer yargısı dayatmasın.Herkes gönlünce özgür OLSUN. KİMSE DEVLETİ DİNLE YÖNETMEYE, KURAL DAYATMAYA ÖZENMESİN. LAİKLİK TAM DA BUDUR İŞTE

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Haber YorumlarıMehmet Ikbal:

kıraathane değil bence orası gizli bir kumarhane diğer türlü bu kızların alacağı maaşi bile cikaramazlar

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Haber YorumlarıFurkan Uzunoğlu:

burası nerede , bileyimde gitmeyim

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Haber YorumlarıSerkan Aygun:

Bir bardak çaya 150 TL yazar artık

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Haber YorumlarıDODOK DODOK:

Cennetin anaların ayağı altında olmadığı iddiasında bulunan güruh bunlar...

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Haber YorumlarıMuammer Sisman:

Söylüyorum Tuzla istasyon ??

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Haber Yorumlarıvolkan yucebas:

en sevdigim en sevdigim askinnn olayimmm seni benden ohoo hoooo icardeeeee

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme8
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