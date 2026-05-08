Tekirdağ'da motosiklet kazasında hayatını kaybeden genç kız toprağa verildi
Tekirdağ'da geçirdiği motosiklet kazasında hayatını kaybeden 17 yaşındaki Ela Uslu, memleketi Samsun'un Bafra ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.
Süleymanpaşa ilçesinde önceki gün Y.E.K. yönetimindeki motosiklet bariyerlere çarpıp devrildi. Kazada Y.E.K. yaralanırken, arkasındaki Ela Uslu ise hayatını kaybetti. Sürücü Y.E.K. hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından Ela Uslu'nun cenazesi baba ocağı olan Samsun'un Bafra ilçesine getirildi. Evinde alınan helalliğin ardından Bafra Büyük Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası Ela Uslu, Asri Mezarlık'taki aile kabristanlığında toprağa verildi. Cenazede kardeşinin tabutuna sarılarak gözyaşı döken Eylül Uslu'yu babası Ali Uslu teselli etti.
Cenazeye Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, siyasi parti temsilcileri, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.