Genç kız aldığı eteğin boyuna isyan etti: Arkamı dönemiyorum
Satın aldığı eteğin boyunu eleştiren genç kız, "Bu eteği kim giyiyor, kime üretiyorsunuz? Arkası çok kısa, dışarıda giyilmez" sözleriyle tepki gösterdi.
Bir genç kız, internet üzerinden satın aldığı eteğin boyunun kısa olduğunu ve arkasını tamamen gösterdiğini söyleyerek duruma isyan etti.
"ARKAMI DÖNEMİYORUM"
Satın aldığı eteğin kısa olmasından yakınan genç kız, çektiği videoda "Arkamı dönemiyorum. Olduğu gibi görünüyor. Bu eteği kim giyiyor, kime üretiyorsunuz? Arkayı biraz daha uzun yapın. Bu dışarıda giyilmez" ifadelerine yer verdi.
KISA SÜREDE VİRAL OLDU
Genç kızın paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, pek çok kullanıcı kıyafet tasarımlarında ölçülerin giderek değişmesine dikkat çekti.
Gönderinin altına yapılan yorumlardan bazıları şunlar;
- Ben giyiyorum. Vücut hatların ince ve orantılı ise gayet de düzgün duruyor.
- Cidden bu etekleri kim giyebiliyor? Çok güzeller, çok beğeniyorum ama asla giyemiyorum.
- Aşırı haklı...
- Edep sen ne güzel şeysin...
Kaynak: Haberler.com / Yaşam