Gemlik Belediyesi Yaşlılara Destek Olmaya Devam Ediyor

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada Kurşunlu Mahallesi'ne kurulan yaşlı konuk eviyle ve evde sağlık ekibiyle yaşlıların her zaman yanında olduklarını belirterek, "Hepsi ayrı bir hazine, ayrı bir çınar olan yaşlılarımız için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Gemlik Belediyesi, Kurşunlu Mahallesi'nde daire tipi binalardan oluşan Kurşunlu Yaşlı Konuk Evi'nde barınan yaşlılara en kaliteli hizmeti sunmaya devam ediyor. Konuk evi 21 adet daire tipi yapıdan oluşurken, bu yapılarda kalan yaşlılar ev konforunda ağırlanıyor. Yeşil ve mavinin tam ortasında bulunan yaşlı konuk evinde kafeterya, yemek salonu, oyun salonu ve olabilecek herhangi bir olumsuz duruma karşı 7/24 sağlık görevlisi bulunurken, sosyal etkinliklerle orada ikamet edenlerin günlerini mutlu bir şekilde geçirmesi sağlanıyor.

Engelsiz taksi ve evde sağlık ekipleri yaşlıların emrinde

Başkan Sertaslan'ın yine Gemlik'te ilk kez hayata geçirdiği evde sağlık hizmetleri ve engelsiz taksi, vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için çalışmalarına devam ediyor. Engelsiz taksi özellikle hastaneye ulaşmakta sıkıntı çeken ve tekerlekli sandalyeye bağlı vatandaşların bu engelini ortadan kaldırırken, evde sağlık ekipleri ise evde enjeksiyon, pansuman ve kan alımına ihtiyaç duyan vatandaşların yardımına koşuyor.

Gemlik'te önceki dönemlerinde her zaman yaşlı konuk evi sözü verildiğini ve bunun kendi döneminde gerçekleştirildiğini ifade eden Başkan Sertaslan, evde sağlık ekibinin de yüzlerce kez hizmet verdiğini ve büyük bir sorunu ortadan kaldırdığını belirtti. Başkan Sertaslan, "İlçemizin en güzel lokasyonlarından birinde kurduğumuz yaşlı konuk evimiz bugün Bursa'nın ve Türkiye'nin örnek yaşlı konukevleri arasında yerini aldı. Yeşil ile mavinin buluştuğu bir noktada oluşturduğumuz konuk evimiz, engelsiz taksimiz ve evde sağlık birimimiz ile vatandaşlarımız için aralıksız hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi. - BURSA