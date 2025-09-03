Haberler

Gelinin en mutlu günü kabusa döndü

Güncelleme:
Haberin Videosunu İzleyin
Bir düğünde küçük bir çocuğun gelinin duvağına basması sonucu, gelinin duvağı ve tacı başından hızla çekildi. Kameralar tarafından kaydedilen o anlarda gelinin morali bozulurken, sosyal medyada "Gelin çok sabırlıymış" ve "Düğünlere çocuk yasağı gelmeli" gibi yorumlar yapıldı.

Düğün sırasında çekilen görüntülerde, küçük çocuğun gelinin duvağını istemeden bastığı ve bunun sonucunda gelinin duvağının ve tacının başından hızla çekildiği görüldü. Canı yandığı gözlenen gelinin görüntüleri kısa sürede viral oldu.

"GELİN ÇOK SABIRLIYMIŞ"

En mutlu günü kabusa dönen gelinin görüntülerinin altına ise "Gelin çok sabırlıymış" ve "Düğünlere çocuk yasağı gelmeli" şeklinde yorumlar yapıldı.

Melek Mosso'ya Kastamonu'da 'giyinmeden gelmiş' eleştirisi

Melek Mosso konseri belediyeyi karıştırdı
Yorumlar (3)

Nalan Gök:

Uzun duvak güzel olsa da kullanışlı değil hele çocuk oyun odası bulunmayan çocukların ortalarda cirit attığı mekanlarda bu tür kazaların olması ihtimali çok yüksek bu yüzden bence bele kadar olan kısa duvak tercih edilmeli.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
ARSLANOĞLU Hakan:

Çok önemi haber sanki geline basmışlar.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Alkan Karaoglu:

yılın haberi gerçekten, habercilik diye ben buna derim, insanlarla dalga geçmeyin, varmı bunun haber değeri, ne ilgilendirir insanları

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
