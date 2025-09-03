Gelinin en mutlu günü kabusa döndü

Düğün sırasında çekilen görüntülerde, küçük çocuğun gelinin duvağını istemeden bastığı ve bunun sonucunda gelinin duvağının ve tacının başından hızla çekildiği görüldü. Canı yandığı gözlenen gelinin görüntüleri kısa sürede viral oldu.

"GELİN ÇOK SABIRLIYMIŞ"

En mutlu günü kabusa dönen gelinin görüntülerinin altına ise "Gelin çok sabırlıymış" ve "Düğünlere çocuk yasağı gelmeli" şeklinde yorumlar yapıldı.