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KAYMAKLI KADAYIF NASIL YAPILIR? #128105 Gelinim Mutfakta 28 Mayıs birincisi kim, hangi gelin oldu?

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KANAL D'nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta'nın 28 Mayıs tarihli bölümünde birincinin kim olduğu merak ediliyor. İzleyenler, yapılan yemeklerin ve tatlıların tariflerini araştırıyor. KAYMAKLI KADAYIF NASIL YAPILIR? Gelinim Mutfakta 28 Mayıs birincisi kim, hangi gelin oldu?

Hafta içi her gün Kanal D'de yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasında bugün 'Kaymaklı Kadayıf' yapıldı. İzleyenler Kaymaklı Kadayıf'ın nasıl yapıldığını merak ediyor. Bugünkü programda hangi gelin adayının birinci olduğu araştırılıyor. Peki, KAYMAKLI KADAYIF NASIL YAPILIR? Gelinim Mutfakta 28 Mayıs birincisi kim, hangi gelin oldu?

KAYMAKLI KADAYIF NASIL YAPILIR?

500 gram kadayıftaze kadayıf

Şerbeti İçin;

750 gr şeker/ 4 bardaktan bir parmak eksik

Üzerini bir parmak kalınlığında geçecek kadar soğuk su

1 yemek kaşığından biraz az limon suyu

Kaymağı İçin;

6 çay bardağı süt

1,5 çay bardağı irmik

1 paket krema / Schlagsahne

Üzeri İçin;

125 gram eritilmiş tereyağı

Gelinim Mutfakta 28 Mayıs Birincisi Kim Oldu ve Kaymaklı Kadayıf Tarifi

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta 27 Mayıs'ta birinci Damla oldu.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam

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