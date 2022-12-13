Gelin, çeyiz odasından görüntü paylaştı! Odadaki detay anında izleyenlerin gözüne çarptı
Yaşam Haberleri
Genç bir gelin, evlenmesine artık günler kala çeyiz odasından görüntü paylaştı. Odada çok sayıda kutunun paketli şekilde durması ve pahalı elektrik süpürgesi izleyenlerin hemen gözüne çarptı.
Genç bir kadının sosyal medya üzerinden paylaştığı video çok sayıda etkileşim aldı. "6 yıllık emeğim evime gidiyor" notuyla aldığı çeyizlerini paylaşan genç kızın videosu 500 binden fazla izlendi.
15 BİN TL'LİK SÜPÜRGE
Aldığı eşyaların hepsini paketleyen gelinin, piyasa değeri 15 bin lira olan elektrikli süpürgeyi kapatmaması dikkat çekti.
KUTULARIN SAYISI GÖZDEN KAÇMADI
Ayrıca odadaki kutuların sayısı da izleyenlerin gözünden kaçmadı. Sosyal medya kullanıcıları kutuların çok fazla olması nedeniyle şaşkınlıklarını gizleyemedi.