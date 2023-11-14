Gediz'de motosiklet kazası: 1 kişi hayatını kaybetti

Kütahya'nın Gediz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet dereye uçtu ve 1 kişi hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde motosikletin dereye uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Gediz-Murat Dağı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Altan Soylu (47) yönetimindeki plakası belirlenemeyen motosikleti ile Murat Dağı istikametine seyir halindeyken İlçe Jandarma Komutanlığı yakınlarında bulunan köprüye geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası dereye uçtu. Soylu, kaza mahallinde can verirken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin muayenesi sonrasında şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

Cumhuriyetin savcısının incelemesi sonrası şahsın cenazesi, Gediz Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı. - KÜTAHYA