Gece gökyüzünde bu sesi duyanlara bir irkilme geliyor! Videoyu izleyince siz de şaşıracaksınız

Dünya üzerinde birçok kuş türü var. Bu kuş türlerinin hemen hemen hepsinin kendilerine göre özellikleri var. Ancak bazı kuşların kendilerine has özellikleri biraz korkutuyor. İşte o kuşlardan biri de "Lir Kuşu"...

TAZMANYA'DA GÖKLERDE GEZİYOR

Daha çok Tazmanya ve Avusturya'nın güney bölgesinde gezinen Lir kuşu özellikle geceleri çıkardığı "Bebek ağlaması" sesiyle biliniyor. Ürkütücü bir şekilde bebek ağlamasını taklit eden Lir, bölge halkının da tüylerinin ürpermesine neden oluyor.

VİDEOSU DA MİLYONLARCA İZLENDİ

Lir kuşuna ait olduğu öğrenilen bir video da sosyal medyada milyonlarca izlenme aldı. Videodaki kuşun bir bebeğin ağlamasını ustalıkla taklit etmesi, bu doğal olaya ilk kez şahit olanlarda büyük şaşkınlık yarattı.